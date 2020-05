SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Bosskämpfe im Trailer

THQ Nordic möchte mit dem folgenden Bosskampf-Trailer auf SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated einstimmen. Bikini Bottom wird nicht nur von einer Armee böser Roboter bedroht. SpongeBob und seine Freunde müssen auch altbekannte Feinde und gigantische Roboter-Versionen ihrer selbst bekämpfen.SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated wird am 23. Juni 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Neben der Standard Edition gibt es zwei Sammler-Editionen: die Shiny Edition sowie die F.U.N. Edition. Beide werden am 23. Juni 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar sein ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Boss Fight TrailerSpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist ein "originaltreues Remake" von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (2004). Versprochen werden "moderne Graphik und Auflösungen". Auch an der Spielmechanik und dem Spielablauf wollen die Entwickler sorgsam geschraubt haben, heißt es. Der neue Mehrspieler-Modus ist für zwei Spieler (Online und via Splitscreen) ausgelegt. Zu den neuen bzw. "wiederhergestellten" Inhalten gehört der Robo Thaddäus Bosskampf.