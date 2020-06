SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Trailer: Rock Bottom und Übersetzungen

THQ Nordic hat mehrere Trailer zu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated veröffentlicht. Im ersten Video kann man einen Blick auf "Rock Bottom" werfen - inkl. seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Die anderen beiden Clips demonstrieren die unterschiedlichen Übersetzungen, darunter auch die deutsche Vertonung.SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated wird am 23. Juni 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Neben der Standard Edition gibt es zwei Sammler-Editionen: die Shiny Edition sowie die F.U.N. Edition. Beide werden am 23. Juni 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar sein ( wir berichteten ).SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist ein "originaltreues Remake" von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (2004). Versprochen werden "moderne Graphik und Auflösungen". Auch an der Spielmechanik und dem Spielablauf wollen die Entwickler sorgsam geschraubt haben, heißt es. Der neue Mehrspieler-Modus ist für zwei Spieler (Online und via Splitscreen) ausgelegt. Zu den neuen bzw. "wiederhergestellten" Inhalten gehört der Robo Thaddäus Bosskampf.