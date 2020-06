SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Trailer zeigt neuen kooperativen Horde-Modus

THQ Nordic stellt den neuen Horden-Modus für das "originaltreue Remake" von SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated vor. Im frisch veröffentlichten Trailer ziehen zwei Spieler kooperativ gegen Robo-Thaddäus in den Kampf:"Schnapp dir deinen Kumpel und tretet zusammen dem bösen Robo-Thaddäus gegenüber! Im brandneuen Horden-Modus für bis zu zwei Spieler kannst du sowohl online als auch zuhause gemeinsam im Couch-Koop an einem Bildschirm spielen. Der Multiplayer Modus umfasst 26 Inseln und sieben spielbare Charaktere mit individuellen Attacken."SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated wird am 23. Juni 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Neben der Standard Edition gibt es zwei Sammler-Editionen: die Shiny Edition sowie die F.U.N. Edition. Beide werden am 23. Juni 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar sein ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Welcome to Rock Bottom