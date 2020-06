SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Remake für PC, PS4, Switch & Xbox One erhältlich

THQ Nordic hat SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Neben der Standard Edition gibt es zwei Sammler-Editionen: die Shiny Edition sowie die F.U.N. Edition. Unser Test ist in Arbeit und sollte in den nächsten Tagen startklar sein.Das Spiel mit dem Rehydrated-Zusatz ist ein "originaltreues Remake" von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (2004). Versprochen werden "moderne Graphik und Auflösungen". Auch an der Spielmechanik und dem Spielablauf wollen die Entwickler sorgsam geschraubt haben, heißt es. Der neue Mehrspieler-Modus ist für zwei Spieler (Online und via Splitscreen) ausgelegt. Zu den neuen bzw. "wiederhergestellten" Inhalten gehört der Robo Thaddäus Bosskampf."Die Spieler können in die Rollen von SpongeBob, Patrick und Sandy schlüpfen, wobei jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten verfügt, um bestimmte Abschnitte jedes Levels zu überwinden: Zum Beispiel kann nur SpongeBob mit seinen Unterhosen Bungeesprünge ausführen und nur Sandy besitzt ein Lasso, um sich durch die Spielwelt zu schwingen."Über den Mehrspieler-Modus schreiben die Entwickler: "Im Multiplayer können sich Teams aus zwei Spielern entweder im lokalen Couch- oder im Online-Koop-Modus zusammenschließen, um gegen den fiesen Robo-Thaddäus und alle Roboter aus dem Hauptspiel anzutreten und sie einer Welle nach der anderen auf mehr als 20 Inseln zu bekämpfen. Außerdem gibt es im Multiplayer-Modus von Rehydrated vier zusätzliche spielbare Charaktere: Mr. Krabs, Gary, Thaddäus und Robo-Plankton, die jeweils ihre eigenen Moves und Angriffe mitbringen - direkt aus der Fernsehserie und dem kommenden Kinofilm!"Letztes aktuelles Video: Release Trailer