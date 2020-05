Zombie Army 4: Dead War: Rebellion hat Audio-Probleme bei Stadia-Version auf der Uhr und arbeitet am Fix

Einige Spieler der Stadia-Umsetzung von Zombie Army 4: Dead War werden seit der Veröffentlichung des Koop-Shooters von einem Audio-Bug geplagt. Er äußert sich in sehr lauten sowie unangenehm verzerrten Tönen in Dauerschleife. Offenbar besteht eine Verbindung zu den Geschehnissen auf dem Bildschirm: Bei uns und anderen Spielern tritt die Störung bei der Tonausgabe meist dann auf, wenn sich Horden von Untoten auf dem Bildschirm tummeln und generell sehr viel los ist.Bei Rebellion ist man sich des Problems offenbar bewusst und arbeitet an einem Update, das den Fehler beheben soll. Stand 12. Mai war der Audio-Bug allerdings noch vorhanden. Auf unsere Nachfrage bei dem Studio heißt es in einem Statement:"We're aware of sound issues some players are experiencing on Stadia. We're working on a fix to release as soon as we can."Letztes aktuelles Video: Terror Lab