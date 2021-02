Zombie Army 4: Dead War: Ab sofort auch auf Steam verfügbar

Die PC-Version von Zombie Army 4: Dead War ( ab 25,90€ bei kaufen ) ist ab sofort auch bei Steam erhältlich. Das hat Rebellion bekannt gegeben. Bisher war der Shooter seit der Veröffentlichung am 4. Februar 2020 exklusiv im Epic Games Store zu haben. In der ersten Woche gibt es bei Steam einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von knapp 50 Euro (Standard-Edition). Zudem werden Preisnachlässe von 25 Prozent auf die Season-Pässe gewährt. Ein Zusammenspiel zwischen Zombie-Killern auf Steam und dem Epic Games Store soll möglich sein.Im Test gab es damals eine Wertung von 71% für die Zombie-Action, die man ähnlich wie Left 4 Dead und World War Z für maximalen Spielspaß in erster Linie kooperativ erleben sollte.Letztes aktuelles Video: Blood Count DLC