Zombie Army 4: Dead War: Kostenloses "New Gen Upgrade" für PS5 und XBS

Am 6. bzw. 8. April 2021 hat Rebellion hat seinem Horror-Shooter Zombie Army 4: Dead War ab 24,99€ bei kaufen ) (zum Test ) ein kostenloses "New Gen Upgrade" für PlayStation 5 und Xbox Series X|S spendiert Auf der PlayStation 5 soll fortan eine dynamische 4K-Auflösung (DRS) mit 60 Bildern pro Sekunde möglich sein, während auf der Xbox Series S lediglich eine dynamische Auflösung von 1080p (DRS) mit ebenfalls 60 Bildern pro Sekunde geboten werden soll. Auf der Xbox Series X soll man hingegen die Wahl zwischen einer dynamischen 4K-Auflösung (DRS) mit 60 Bildern pro Sekunde und einer dynamischen Auflösung von 1080p mit 120 Bildern pro Sekunde haben. Außerdem profitiere man auf allen drei Konsolen von kürzeren Ladezeiten, so Rebellion Letztes aktuelles Video: Free New Gen Upgrade