Svoboda 1945: "Historisch akkurates Spiel" über die Ereignisse im Nachgang des Zweiten Weltkriegs - 4Players.de

Charles Games arbeitet nach Attentat 1942 (Thema: Besetzung der Tschechoslowakei in der Nazizeit) nun an Svoboda 1945 (tschechisches Wort für "Freiheit"). Das Spiel beschäftigt sich mit den gewalttätigen Ereignissen, die sich im Nachgang des Rückzugs der Deutschen Besatzer am Ende des Zweiten Weltkrieges zutrugen, beispielsweise die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei, dem Aufstieg der Kommunisten an die Macht und der damit durchgeführten Zwangsenteignung und Kollektivierung von Ackerland.Wie Attentat 1942 ist Svoboda 1945 ein "historisch akkurat recherchiertes Spiel", dessen Story von Historikern geschrieben wurde."Svoboda 1945 versetzt den Spieler in die Geschichte um ein kleines Dorf im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Seine problematische Vergangenheit hat tiefe Wunden hinterlassen, die auch die Familie des Protagonisten betreffen. Als Spieler gilt es, die dunkle Vergangenheit der Familie zu erforschen und sich um Versöhnung zu bemühen", so Vit Sisler, Lead Designer des Spiels."Die Nachkriegszeit brachte nicht nur Freude über die Befreiung, sondern auch die schmerzhafte Zählung der Opfer, Ausbrüche von nur schwer zu rechtfertigender Gewalt und die Suche nach einer neuen Gesellschaftsorganisation, die bereits vom einsetzenden Kalten Krieg beeinflusst war", erklärt Jaroslav Cuhra vom Institut für Gegenwartsgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.Svoboda 1945 wird mit Hilfe von selbst designten Unity-Tools entwickelt und verfügt über eine Kombination aus interaktiven Comic-Elementen, Video-Interviews, Original Filmmaterial sowie Minigames."Die Zugänglichkeit des Spiels ist ein wichtiger Faktor, in den wir viel Arbeit stecken. Im Gegensatz zu anderen Spielen stellt Svoboda 1945 nicht die Reflexe des Spielers auf die Probe, sondern seine Fähigkeit zur Empathie", sagt Ondrej Paska, Programmierer des Spiels.Svoboda 1945 soll im ersten Quartal 2020 für PC, Mac, iOS und Android erscheinen.Letztes aktuelles Video: Teaser