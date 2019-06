Battle Planet - Judgement Day: Roguelite-Shooter für PS4, Switch und PC im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Battle Planet - Judgement Day (PC) Screenshot - Battle Planet - Judgement Day (PC) Screenshot - Battle Planet - Judgement Day (PC) Screenshot - Battle Planet - Judgement Day (PC) Screenshot - Battle Planet - Judgement Day (PC)

Das Hamburger Entwicklerstudio THREAKS und der Münchner Publisher Wild River haben den Top-Down-Shooter Battle Planet - Judgement Day angekündigt. Die Arcade-Action mit Roguelite-Elementen soll im Herbst 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Zum Inhalt heißt es: "Als gesuchter Sträfling, der von einem verunglückten Transportschiff flieht, müssen sich die Spieler ihren Weg durch herannahende Horden aus Polizei, Militär, Aliens oder Robotern freischießen und versinken dabei in einer endlosen Orgie aus Explosionen, Feuer und roher Gewalt. Dabei bewegen sie sich in Top-down-Perspektive auf einem unbegrenzten Schlachtfeld - nämlich der Oberfläche ganzer Planeten, die sich mit den Bewegungen des Spielers perspektivisch drehen. Die so entstehende Geschwindigkeit macht Battle Planet - Judgement Day zu einem aufreibenden Action-Abenteuer, das die Spieler in besonderer Weise herausfordert.Oberstes Ziel ist es, zu überleben. Ist ein Planet geschafft, wechseln die Spieler per Transportkapsel zum nächsten Gestirn und entdecken so eine ganze Galaxie zufällig erstellter Welten mit dynamisch wechselnden Oberflächen und Lebensräumen, während sie nach und nach durch Upgrades stärker werden." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer