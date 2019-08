Battle Planet - Judgement Day: Spielszenen-Videos aus dem Roguelite-Arcade-Shooter - 4Players.de

Im September soll der Roguelite-Arcade-Shooter Battle Planet - Judgement Day für PC, PlayStation 4 und Switch erscheinen. Das Spiel vom Hamburger Entwicklerstudio Threaks und Publisher Wild River findet auf 3D-Planeten aus der Top-Down-Perspektive statt und bietet neben dem Singleplayer-Modus auch Stoff für Couch-Coop-Sessions.Zum Inhalt schreiben die Entwickler: "Als gesuchter Sträfling werden die Spieler von unzähligen Verfolgern durch den Weltraum gejagt und ballern sich auf immer neuen Planeten durch endlose Horden schießwütiger Militärs, Aliens oder Roboter. Eine echte Besonderheit dabei ist die außergewöhnliche planetare Top-Down-Perspektive, in der sich die Spieler auf den stets wechselnden Planeten über das Schlachtfeld bewegen. Das so entstehende hohe Spieltempo fordert die Spieler heraus und gibt Battle Planet – Judgement Day seinen besonderen Reiz. In den zufällig generierten Spielwelten in Battle Planet - Judgement Day werden Spieler immer wieder mit neuen Planetenoberflächen, Gegnern und Waffen konfrontiert. Dadurch ist jede Session einzigartig."