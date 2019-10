Battle Planet - Judgement Day: Feuer frei für den Roguelite-Shooter auf PS4, Switch und PC - 4Players.de

Der Hamburger Entwickler THREAKS und Publisher Wild River haben den Roguelite-Shooter Battle Planet - Judgement Day am 17. Oktober 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Nintendo Switch ( eShop ) und PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro gewährt. Spielerisch will man sich an Titeln wie Dead Cells Alienation und Super Stardust orientiert haben.Inhaltlich wartet Battle Planet - Judgement Day mit einem lokalen Koop-Modus sowie einem Soundtrack von Garry Schyman ( Bioshock Destroy All Humans ) auf und wird von den Machern folgendermaßen vorgestellt: "Als entflohene Sträflinge flüchten die Spieler über eine Reihe zufallsgenerierter Planeten, wo sie auf wütende Alien-Horden sowie immer neue Angriffswellen bis an die Zähne bewaffneter Polizisten und Militärs stoßen. In besonders origineller Top-Down-Perspektive steuern die Spieler ihren Charakter durch den Kugelhagel und verfolgen vor allem ein Ziel: überleben um jeden Preis."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer