Cities Skylines - Das Brettspiel: Kooperatives Brettspiel erscheint beim Kosmos Verlag - 4Players.de

Screenshot - Cities Skylines - Das Brettspiel (Spielkultur) Screenshot - Cities Skylines - Das Brettspiel (Spielkultur)

Wie der Kosmos Verlag mitteilt, wird im Oktober ein Brettspiel zu Cities Skylines für knapp 35 Euro erscheinen. Dabei soll es um den kooperativen Aufbau einer Stadt für bis zu vier Spieler gehen, der sich in vielen Bereichen am digitalen Original orientiert, das 2015 erstmals auf PC über Paradox Interactive erschien und später für PS4, Xbox One und Switch umgesetzt wurde. Verantwortlich für das Konzept zeichnet der Schwede Rustan Håkansson, der schon Nations, Dungeon Rush und Tribes: Early Civilization für den Tisch entwickelte.Dazu die Pressemitteilung: "Angefangen mit einem Einstiegsszenario bauen die Spieler in jedem Spiel andere Städte mit einzigartigen Gebäuden und Strukturen. Zu Beginn stehen die Spieler vor einer unbebauten Fläche. Sie errichten erste Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete und erschließen nach und nach neue Viertel. Dabei müssen sie zentrale Faktoren wie Umwelt, Kriminalität, Verkehrsfluss und Bildung berücksichtigen, ihre finanziellen Mittel gemeinsam planvoll einsetzen und natürlich die Bevölkerung bei Laune halten.Anders als das digitale Szenario, ist das Brettspiel kooperativ: Alle entwickeln die Stadt gemeinsam und müssen sich gut absprechen um die Entwicklung möglichst geschickt voranzubringen.Spielmaterial: 6 Spielplanteile, Verwaltungstafel, 8 Verwaltungsmarker, 48 Gebietsplättchen, 37 Gebäudeplättchen, 120 Spielkarten, 26 Geldplättchen, Startspieler-Zeichen, Skyline mit 2 Steckfüßen und 2 Zufriedenheitsanzeigern, Spielregel."Alle Brettspiel-Tests von 4Players sowie unsere Top 20 findet ihr in der Übersicht