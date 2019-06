Ikea: Erstes Gaming-Zubehör aus der "Uppkoppla-Reihe" angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Ikea (Spielkultur) Screenshot - Ikea (Spielkultur) Screenshot - Ikea (Spielkultur)

Bei Ikea wird es bald Gaming-Zubehör zu kaufen geben. In Zusammenarbeit mit Unyq (Hersteller von 3D-gedruckten Prothesen) und Area Academy (eSports) entsteht die Kollektion "Uppkoppla". Die Kooperation läuft schon seit 2018.Die ersten Produkte sind Keycaps für die Tastatur, eine Mauskabelhalterung und ein orthopädisches Gaming-Armband (vermutlich gegen Handgelenkschmerzen). Es soll sogar möglich sein, sich "vermessen zu lassen", um individualisierte Ausrüstung zu bekommen. In der Ankündigung wird auch davon gesprochen, dass die Personalisierung dafür sorgt, dass die Produkte für Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen geeignet sind. Die Produkte wiederum werden via 3D-Druck erstellt. Der Gaming-Stuhl Ubik entstand ebenfalls in Zusammenarbeit mit Unyq. Heise und PC Games Hardware berichten ebenfalls, dass Ikea auch klassische Möbel für Gamer anbieten möchte, darunter zum Beispiel Stühle und Tische. Allerdings wurden zunächst nur diese drei Produkte aus der "Uppkoppla-Reihe" angekündigt.Michael Nikolic (Creative Leader bei IKEA of Sweden) räumte auch ein, dass sie das volle Potenzial dieser Zielgruppe noch nicht ausgeschöpft hätten: "Wir haben ihre spezifischen Bedürfnisse in den eigenen vier Wänden nicht so genau untersucht, wie wir es sollten. Es gibt viele Mythen und Missverständnisse rund um die Spieler. Tatsächlich handelt es sich um eine große Gruppe von Menschen in jedem Alter, für einige ist das Spielen sogar ein Vollzeitjob."