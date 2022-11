Ikea: Horror-Spiel muss Ähnlichkeiten zum schwedischen Möbelhaus ändern

IKEA: Brief an den Entwickler von This Store is Closed

Planänderung für Solo-Entwickler Jacob Shaw

Worum geht’s in This Store is Closed?

Bis auf gelegentliche Versuche, Gaming-Peripherie und -Möbel zu verkaufen , hat der schwedische Konzern IKEA, berühmt für Regale und Fleischbällchen, wenig mit Videospielen am Hut.Das soll sich jetzt ändern: Nicht etwa, weil IKEA in die Entwicklung einsteigt und ein eigenes Spiel produziert, sondern weil es Einfluss auf den Titel eines Solo-Entwicklers nehmen will. The Store is Closed, das Projekt von Jacob Shaw, weist IKEA nämlich eindeutig zu viele Parallelen zum blau-gelben Möbelhaus auf.Um einen Rechtsstreit zu vermeiden und gleichzeitig bestehende Ähnlichkeiten zum schwedischen Konzern aus dem Leben zu schaffen, hat der Rechtsbeistand von IKEA einen Brief an Shaw geschrieben (via PC Gamer ). Dort weist man den Entwickler darauf hin, dass das noch nicht veröffentlichte Spiel eindeutige Parallelen zu IKEA aufweist, und zwar „ohne Autorisierung“.„Ihr Spiel nutzt ein blaues und gelbes Schild mit einem skandinavischen Namen am Laden, ein blaues, Box-artiges Gebäude, gelbe, vertikal gestreifte T-Shirts, die identisch sind mit denen, die von IKEA-Personal getragen werden, einem grauen Weg auf dem Boden, Möbel, die aussehen wie IKEA-Möbel und Produktbeschriftungen, die aussehen wie IKEA-Beschriftungen. All die erwähnten Anhaltspunkte suggerieren, dass das Spiel in einem IKEA-Kaufhaus stattfindet.“Auch wenn nicht direkt von einer Klage die Rede ist, sind die Forderungen von IKEA eindeutig und im Brief findet nicht umsonst der angeblich betroffene Paragraph des US-amerikanischen Trademark-Gesetzes explizite Erwähnung. Obwohl es in dem Brief heißt, Shaw könne einfach entsprechende Änderungen am Spiel vornehmen, da er das Spiel nicht vor 2024 veröffentlichen will, gab ihm IKEA zehn Tage Zeit, um alle Parallelen zum Möbelhaus zu entfernen.Shaw, der online unter dem Alias Ziggy Game Dev auftritt, nannte sein Projekt auf Reddit selbst „Ein unendliches IKEA-Spiel“, wobei er sich neben den Ähnlichkeiten zum schwedischen Möbelhaus auch auf die prozedural generierten Labyrinthgänge bezieht. Auf der Kickstarter-Seite des Spiels findet der Name IKEA hingegen keine Erwähnung, das Möbelhaus selbst bezieht sich vor allem auf die gezogenen Vergleiche von Gaming-Outlets und Kommentarschreibern.Die von IKEA geforderten Änderungen will er trotzdem durchführen, auch wenn er mit der bald endenden Kickstarter-Kampagne eigentlich alle Hände voll zu tun hat, wie er Kotaku erzählt: „Aber jetzt muss ich verzweifelt die gesamte Optik meines Spiels anpassen, damit ich nicht verklagt werde.“Während Shaw die Farben und den Namen seins digitalen Möbelhauses natürlich ändern kann, bereiten ihm andere Aspekte größeres Kopfzerbrechen: „Ich habe generische Möbel-Asset-Packs gekauft, um das Spiel zu machen.“ Was IKEA damit meint, dass seine Möbel an Billy, Ektorp und Co. erinnern sollen, könne der Entwickler also nicht nachvollziehen.Die Idee hinter This Store is Closed ist eigentlich eine simple und beruht auf dem Konzept von SCP-3008 . SCPs, deren Abkürzung für „Secure, Contain, Protect“ steht, gehören zur SCP Foundation, eine Art kollektives Schreibprojekt im Internet, bei dem sich kreative Autoren auf aller Welt unheimliche Geschichten einfallen lassen, oft zu alienartigen Kreaturen, die unter Verschluss gehalten werden.SCP-3008 ist dabei ein Möbelhaus, das an IKEA erinnern soll, und eintretende Besucher mit seinen stets ändernden Gängen gefangen hält: Die Beschreibung eines unendlichen IKEAs trifft also den Nagel auf den Kopf. Weil sich neben den menschlichen Besuchern aber auch weniger menschliche Gäste innerhalb von SCP-3008 befinden, wird der Aufenthalt dort schnell zu einem Kampf ums Überleben.Entsprechen will euch This Store is Closed ein Survival-Multiplayer-Erlebnis servieren, bei dem ihr euch gegen die fiesen Kreaturen innerhalb des nie enden wollenden Möbelhauses wehrt, während ihr euch die dort herumstehenden Regale, Sessel und andere Stücke zu Nutze macht. Die Kickstarter-Kampagne von This Store is Closed endet in zwei Tagen, hat mit über 70.000 Euro das siebenfache des Ziels erreicht und soll das Spiel auf den PC, die Xbox Series X | S und die PlayStation 5 bringen.