Darksiders Genesis: Collector's Edition und Nephilim Edition mit Brettspiel angekündigt - 4Players.de

Darksiders Genesis Spiel

Offizielles Brettspiel Darksiders: The Forbidden Land

Strife-Figur

Steelbook

Artbook

Soundtrack

Sticker-Sammlung

Screenshot - Darksiders Genesis (PC) Screenshot - Darksiders Genesis (PC)

THQ Nordic hat zwei Spezial-Editionen von Darksiders Genesis angekündigt. Die Collector's Edition wird 109,99 Euro für PC und 119,99 Euro für Konsole kosten. Die auf 5.000 Exemplare limitierte Nephilim Edition wird für 379,99 Euro angeboten. Die Nephilim Edition enthält u. a. das offizielle Brettspiel Darksiders: The Forbidden Land, das demnächst ausführlich vorgestellt werden soll. Vorbestellungen sind hier möglich.Darksiders Genesis Nephilim EditionDarksiders Genesis Collector's EditionDarksiders Genesis wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen.Der Publisher schreibt: "In Darksiders Genesis wird der vierte Reiter der Apokalypse, Strife, gerufen, um die Menschheit vor den zerstörerischen Plänen Luzifers zu retten. Darksiders Genesis bleibt dabei seinen Wurzeln treu: Es wird Kämpfe, Erkundungen, Rätsel, epische Bosskämpfe und Schlangenlöcher geben, die vom Himmel bis in die Hölle reichen. Dieses Spiel ist das erste vollständige Darksiders-Abenteuer, das aus der Vogelperspektive gespielt wird."