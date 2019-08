Darksiders Genesis: Nephilim Edition: Details zum Brettspiel Darksiders: The Forbidden Land - 4Players.de

61 vorbemalte Miniatur-Spielfiguren, darunter War, Death, Fury, Strife und der Gefängniswärter

124 Tokens

36 modulare Hex-Felder

423 Karten

4 Charakter-Boards

Spezielle Würfel

Regelbuch

Kampagnen-Buch

In der 379,99 Euro teuren Nephilim Edition von Darksiders Genesis ist bekanntlich das Brettspiel Darksiders: The Forbidden Land enthalten. Das Brettspiel soll nur als Teil der Darksiders Genesis Nephilim Edition erhältlich sein. Die Edition ist auf 5.000 Exemplare limitiert. Der vergleichsweise hohe Preisunterschied zur Collector's Edition (109,99 Euro bzw. 119,99 auf Konsolen) dürfte mit den vorbemalten Miniatur-Spielfiguren im Brettspiel zusammenhängen.Darksiders: The Forbidden Land ist ein kooperatives Dungeon-Crawler-Brettspiel für einen bis fünf Spieler. Die apokalpytischen Reiter kämpfen sich durch die Monsterhorden und versuchen den Gefängniswärter zu besiegen.THQ Nordic schreibt: "Da jeder Charakter über individuelle Fähigkeiten verfügt, gestaltet sich das Spiel abhängig davon, ob du als War, Death, Fury oder Strife spielst, völlig anders. Neben 61 unglaublich detailgetreuen, vorbemalten Spielfiguren enthält das Spiel auch anpassbare Kartendecks für jeden Reiter. Das bedeutet, dass sogar mehrere Spieldurchläufe mit demselben Reiter jedes Mal anders sind. Setze deine Karten mit Bedacht ein, um dich zu bewegen, Gegner anzugreifen und deinen Reiter aufzuwerten. (...) Das beigelegte Kampagnen-Buch enthält eine spannende Geschichte, die sich über 19 verschiedene Levels - unterteilt in mehrere Szenarien - erstreckt. Die Spieler können sich entweder die gesamte Kampagne der Reihe nach vornehmen, sich in einer kürzeren Runde auf ein bestimmtes Szenario konzentrieren oder sogar nur einen einzelnen Level spielen. Da das Spiel verschiedene Gegner und zahlreiche Spielfeldkombinationen aus modularen Hex-Feldern bietet, freuen wir uns auch schon auf von den Fans selbst kreierte Level und Szenarien! (...) Wir sagten, dass dieses Spiel für bis zu fünf Spieler geeignet ist, aber es gibt doch nur vier Reiter. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach, indem ein Spieler zum Spielleiter wird! Im Modus ohne den Spielleiter ist das Verhalten aller Gegner durch Regeln festgelegt. Wenn es jedoch einen Spielleiter gibt, der die Monster kontrolliert, entsteht eine zusätzliche Herausforderung, da die Gegner nun auch taktisch agieren können."Das Brettspiels Darksiders: The Forbidden Land umfasst: