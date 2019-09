Darksiders Genesis: Charakter-Vorstellung: War, der Reiter des Roten Rosses - 4Players.de

In Darksiders Genesis wird die Vorgeschichte von Darksiders (1) erzählt. In dem Action-Adventure kämpfen War und Strife gegen verschiedene Meisterdämonen der Hölle, die durch Luzifer an neue Macht gelangt sind. War setzt auf Nahkampf. Strike ist eher der Fernkämpfer.Die Entwickler schreiben über War: "War, der Reiter des Roten Rosses, ist gleichermaßen ehrenhaft und grausam. Er ist der jüngste der Reiter der Apokalypse, doch sein Alter steht in keinem Verhältnis zu seiner Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Er hat mithilfe seiner mächtigen Waffe Chaosfresser und seiner undurchdringlichen Rüstung zahllose Gegner besiegt. Ruin, das Phantomross von War, weicht dabei nie von seiner Seite. Mit seinem schwarzen Fell, seinen feurigen Hufen und seiner flammenden Mähne gibt er dabei ein erhabenes und elegantes Bild ab. War wurde fälschlicherweise von Abaddon beschuldigt, die Apokalypse zu früh begonnen zu haben, und wurde dafür über 100 Jahre vom Feurigen Rat eingekerkert. Aber wenigstens hat er wunderschönes, langes weißes Haar. Ganz ohne Spliss."Darksiders Genesis erscheint im späteren Verlauf dieses Jahres für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Introducing War