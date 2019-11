Darksiders Genesis: Video stellt das Fähigkeitensystem des Action-Rollenspiels vor - 4Players.de

THQ Nordic und Airship Syndicate haben ein neues Video zu Darksiders Genesis veröffentlicht, in dem das "Kreaturenkern"-System des am 5. Dezember 2019 für PC und Stadia sowie am 14. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Action-Rollenspiels (zur Vorschau ) näher vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: Abilities Creature Cores TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Beide Kämpfer beginnen in Darksiders Genesis bereits mit einem beachtlichen Arsenal an Attacken, erlangen aber im Verlauf ihrer Reise durch die Hölle weitere faszinierende und vernichtende Angriffe. Die Kreaturenkerne sammelt man von erschlagenen Feinden und Bossen oder erwirbt sie beim Dämonen-Händler Vulgrim im Tausch gegen Seelen.Das 'Kreaturenkern'-System erlaubt dem Spieler die Balance zwischen den verschiedenen Spielstilen von WAR und STRIFE zu beeinflußen: Mehr Angriffskraft oder eine Lava-Spur nach einem Sprint? Eine Chance, dass ein Höllendhund nach einer Attacke erscheint oder soll lieber die Menge an Heilungs- und Munitions-Drops erhöht werden? Ein Maßgeschneidertes Set von Fähigkeiten für den bevorzugten Spielstil des Spielers.In Darksiders Genesis gibt der vierte und letzte Reiter - STRIFE - sein Debüt und kämpft im allerersten Zweispieler-Koop-Modus von Darksiders Seite an Seite mit seinem Bruder und Mit(st)reiter WAR. Einzelspieler können jederzeit zwischen STRIFE und WAR wechseln, um je nach Situation STRIFES Fernkampf- oder WARs Nahkampfangriffe zu nutzen. Beide Charaktere können eine Spezialangriffsleiste füllen, die es ihnen dann erlaubt, kurzzeitig eine kolossale Gestalt anzunehmen und verheerende Angriffe zu entfesseln."