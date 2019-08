Destiny 2: Festung der Schatten: Erweiterungen auf Oktober verschoben - 4Players.de

Die Erweiterungen Festung der Schatten und Neues Licht für Destiny 2 erscheinen jetzt erst am 1. Oktober. Die Verschiebungen hat Bungie auf der offiziellen Webseite in einem Blogbeitrag bekannt gegeben. Ursprünglich hatte man den 17. September als Starttermin anvisiert, hat sich dann aber dazu entschieden, noch etwas mehr Zeit für den offenbar noch nötigen Feinschliff zu investieren.Darüber hinaus gibt Bungie ein paar weitere Datumsanpassungen bekannt:- World First für den neuen Raid „Garten der Erlösung“ startet am Samstag, den 5. Oktober. Es ist ein Wochenende-Raid-Rennen und Contest wird aktiv sein.- Triumphmomente werden bis zum 17. September verlängert, ihr habt also 3 weitere Wochen, um die Herausforderungen für dieses Jahr abzuschließen und alle Bungie-Prämien im Spiel zu ergattern.- Außerdem gibt es ein zusätzliches Eisenbanner in der Woche des 17. Septembers.- Cross Save kommt später im Sommer, damit ihr auch genug Zeit habt, Ordnung in eure Freundeslisten zu bringen, bevor Festung der Schatten landet.Letztes aktuelles Video: ViDoc - Out of the Shadows