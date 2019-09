Destiny 2: Festung der Schatten: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Bungie möchte mit dem folgenden Trailer auf den anstehenden Verkaufsstart von Destiny 2: Festung der Schatten einstimmen. Die Destiny-2-Erweiterung soll am 1. Oktober 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Als die Helden der letzten sicheren Stadt ihren Fokus auf weit entfernte Bereiche der Galaxie richten, steigen neue Alpträume von einem uralten Übel empor, das einst unter der Mondoberfläche schlummerte. Die Hüter kehren zurück zum Mond - hinein in die Tiefen einer mysteriösen Festung der feindlichen Schar. Mit der Hilfe von Eris Morn müssen die Alpträume zerschlagen werden, bevor sie die Menschheit für immer in ein Zeitalter der Dunkelheit stürzen. In der Saison der Unvergänglichen gibt es eine neue Aktivität, neue exotische Waffen, exklusive universelle Ornamente und viele Möglichkeiten, (...) stärker werden", schreibt der Hersteller.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer