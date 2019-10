Destiny 2: Festung der Schatten: Raid "Garten der Erlösung" eröffnet; Free-to-play-Version beliebt auf Steam - 4Players.de

Heute um 19:00 Uhr öffnet der Raid "Garten der Erlösung" in Destiny 2: Festung der Schatten seine Pforten. Das Rennen um die weltweit ersten Bosskills (World First) kann hier mitverfolgt werden."Ein Signal taucht aus der Finsternis auf und hallt jenseits der Dimensionen in die Wildnis des Schwarzen Gartens. Wohin es im Garten führt, bleibt ein Mysterium. Eines, das mit Verheißung flüstert, sich danach sehnt, enthüllt zu werden."Die seit wenigen Tagen verfügbare Free-to-play-Version des Hauptspiels (Destiny 2: New Light) erfreut sich großer Beliebtheit auf Steam . Aktuell sind 277.661 Spieler gleichzeitig aktiv (74 Prozent von 18.349 Nutzerreviews sind "positiv"). Es ist der bisherige Rekordwert seit der Free-to-play-Umstellung und dem Umzug auf Steam am 1. Oktober. Damit befindet sich Destiny 2 auf Platz 4 der meistgespielten Titel, hinter Counter-Strike: Global Offensive (672.251), Dota 2 (607.970) und PUBG (402.669).Letztes aktuelles Video: Garten der Erlösung Raid-Trailer