Destiny 2: Festung der Schatten: Die Saison der Dämmerung steht an - 4Players.de

"Kostenlose saisonale Rang-Prämien

Saison-Artefakt: Die Laterne des Osiris (aufwertbarer Gegenstand zur Erhöhung der Power)

Hilf Osiris dabei, die Zeitlinien wiederherzustellen, indem du Obelisken an vier Zielorten reparierst

Schalte das saisonale Rüstungsset frei: Rechtschaffen

Steige Saisonränge auf, um das Exotische Scout-Gewehr 'Symmetrie' zu bekommen"

"Schalte sofort das Exotische Scout-Gewehr 'Symmetrie' frei

Spiel die neue 6-Spieler-Aktivität: Sonnenuhr

Exotische Quests, Saisonale Rüstungssets und Ornamente

Neue Triumphe, Beutezüge sowie saisonale Lore-Bücher

Exotische Geste, Geist, Ornament und Finisher

Zusätzliche Saisonpass-Prämien"

Bungie hat die Saison der Dämmerung in Destiny 2: Festung der Schatten angekündigt (10. Dezember 2019 bis 09. März 2020)."Nachdem in der Saison der Unvergänglichen die Vex-Invasion durch die Heldentaten der Hüter gestoppt wurde, ruft Osiris nun dazu auf, eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Das Konzil der Psion-Schinder plant die Zeit zu manipulieren und den Sieg gegen die Rotlegion ungeschehen zu machen. In dieser Season erwartet die Spieler der Sonnenuhr-Prototyp - ein neuer Matchmade-Modus für sechs Spieler. Mit dem neuen Arsenal an Waffen und Rüstungen gilt es, das größte Symbol für Hoffnung der Stadt wiederzubeleben", schreibt der Hersteller. Weitere Details findet ihr hier Kostenlos für Destiny-2-SpielerFür Saisonpass-BesitzerLetztes aktuelles Video: Saison der Daemmerung