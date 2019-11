Gylt: Launch-Trailer gibt Einblicke zum Erkundungsabenteuer von Tequila Works - 4Players.de

Screenshot - Gylt (Stadia) Screenshot - Gylt (Stadia) Screenshot - Gylt (Stadia) Screenshot - Gylt (Stadia) Screenshot - Gylt (Stadia) Screenshot - Gylt (Stadia)

Tequila Worlks gewährt im Launch-Trailer Einblicke in sein surrealistisches Erkundungsabenteuer GYLT, das am 19. November als einer der Starttitel exklusiv für Googles Streaming-Plattform Stadia erscheinen wird. Die Spielbeschreibung und auch die gezeigten Szenen wecken umgehend Erinnerungen an Little Nightmares oder auch Trine 4, denn auch in der Welt von Gylt werden die schrecklichen Kreaturen aus Alpträumen plötzlich real. Allerdings nutzen die Entwickler keine 2D-Ansicht, sondern inszenieren ihr düster angehauchtes Abenteuer dreidimensional.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer