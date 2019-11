Gylt: Der Einstieg: Erste Schritte im Stadia-exklusiven Abenteuer - 4Players.de

Wir haben den Einstieg des surrealistischen Erkundungsabenteuers Gylt gespielt und haben dabei nicht nur erste Erfahrungen mit der Schleichmechanik gemacht, sondern sind auch bereits den ersten Monstern in einer düsteren Parallelwelt begegnet, die entfernt an den Knobel-Plattformer Little Nighmares erinnert.Der Titel stammt von Tequila Works,. Das Studio ist bisher vor allem für seine Produktionen RiME, Deadlight und The Sexy Brutale bekannt. Bisher erscheint Gylt exklusiv für Googles Streamingdienst Stadia und gehört zum Start-Lineup. Der Preis im Store beträgt knapp 30 Euro.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg