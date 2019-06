Dungeon Munchies: Monster jagen, zubereiten und verspeisen im Early Access - 4Players.de

Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC) Screenshot - Dungeon Munchies (PC)

Am 6. Juni 2019 hat maJAJa sein 2D-Action-Rollenspiel Dungeon Munchies , in dem man Monster im Auftrag eines untoten Chefkochs erlegen, zubereiten und essen muss, um zu überleben, in den Early Access auf Steam geschickt, wo es in fünf bis zehn Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll.Bis zum 12. Juni wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (10,43 Euro statt 11,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent der über hundert Reviews positiv). Mehr über das skurrile Kochabenteuer gibt es auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer