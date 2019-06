Citizens of Space: Auf der Suche nach der Erde: Nachfolger von Citizens of Earth angekündigt - 4Players.de

"Citizens Unite! Spieler haben Sie Zugang zu über 40 rekrutierbaren Bürgern, die alle jederzeit verfügbar sind - und ihre ganz eigene Rolle im Kampf ausfüllen. Alles wurde optimiert, so dass Spieler viel weniger Zeit mit der Verwaltung und mehr Zeit mit der Führung seiner Bürger verbringt!

Ein brandneues Kampfsystem - Stelle deine Fähigkeiten in einem neu entwickelten Kampfsystem auf die Probe, in dem deine Fähigkeit, Timing und reflexbasierte Minispiele genutzt werden, den Unterschied zwischen einem Erdrutschsieg und einer Konzessionsrede ausmachen.

Neue Welten der Erforschung - diesmal ist nicht nur die Erde in Schwierigkeiten! Reise von deinem Heimatplaneten zu einer Vielzahl von humorvollen, verrückten Welten, die alle mit lebendiger Kunst und organischen Umgebungen zum Leben erweckt wurden."

Mit Citizens of Space wird am 18. Juni 2019 der Nachfolger von Citizens of Earth (2015) für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Sequel bietet ein neues Kampfsystem, tiefere Rekrutierungsmechanismen und viele Welten, die es zu entdecken gilt.Die Entwickler schreiben: "Repräsentanten der Galaktischen Föderation! Vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf, um die Aufnahme der Erde in diese noble Organisation zu feiern! Es ist eine außerordentliche Ehre, als Botschafter der Erde diese höchst ehrwürdige Rolle zu übernehmen und ... wie bitte? Die Erde ist ... weg!? Und es ist an mir, die verschwundenen Teile zu finden? Und ich kann Bürger des Weltalls anheuern, um für mich zu kämpfen? Tja, dann habt ihr mit mir den perfekten Kandidaten gefunden! In der dritten Klasse errang ich den 2. Platz in 'Wer am wahrscheinlichsten ein intergalaktisches Rätsel lösen würde'. Ich schwöre, dass ich alles in meiner Macht als Ehrenbotschafter der Erde tun werde, um die Erde wieder zusammenzufügen herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist! Die Bürger der Erde verlassen sich auf mich!"Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer