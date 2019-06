Citizens of Space: Nachfolger von Citizens of Earth veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Citizens of Space (PC) Screenshot - Citizens of Space (PC) Screenshot - Citizens of Space (PC) Screenshot - Citizens of Space (PC) Screenshot - Citizens of Space (PC) Screenshot - Citizens of Space (PC)

Eden Industries und SEGA haben das 2D-Sci-Fi-Rollenspiel Citizens of Space am 18. Juni 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der Nachfolger von Citizens of Earth (zum Test ) kann für 14,99 Euro via PlayStation Store eShop und Steam heruntergeladen werden.Auf dem PlayStation Blog erläutert Game Director Ryan Vandendyck die Idee und Entstehung der Citizens-Spiele: "Der Grundstein für die Citizens-Reihe wurde vor einem Jahrzehnt im Jahr 2009 mit einer simplen Idee gelegt: Was wäre, wenn ganz normale Leute, die typischen NPCs der meisten Spiele, plötzlich die Helden sind? Diese einfache Idee hat uns herausgefordert, mehr hat es nicht gebraucht, und wir fingen an, mögliche Konzepte zu entwickeln.Am Ende unserer Arbeit stand Citizens of Earth, das erste Spiel der Citizens-Reihe. Aber ziemlich schnell kam die Frage auf, wie diese Otto-Normalverbraucher eigentlich aussehen sollten. Wir wollten, dass die Menschen der Erde in Citizens of Earth und die Bewohner unserer Galaxie in Citizens of Space einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Daher war uns klar, dass unsere Protagonisten eine möglichst große Vielfalt abbilden müssen.Wer glaubt, dass uns diese Umsetzung eingeschränkt hätte (zum Beispiel: 'Oh, wir müssen noch mehr Menschen erstellen, die soundso sind, und brauchen wir wirklich noch mehr Leute, die soundso aussehen …'), liegt daneben. Ganz im Gegenteil. Das Ganze hat ein wahres Kreativitätsfeuerwerk in uns ausgelöst und unsere Vorstellungen, wer alles zum Helden werden kann, gesprengt.Und da der klassische 'Held' in einem Videospiel meist auch ziemlich heldenhaft dargestellt wird (so ein Klischee, ein Held, der wie ein Held aussieht), haben wir schnell erkannt, dass wir hier eine großartige Gelegenheit hatten, mit unseren Bürgern mal eine ganz andere Richtung einzuschlagen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer