Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Verspätete Demo angekündigt

Mehr als drei Monate nach der Veröffentlichung (zum Test ) soll der Plattformer Yooka-Laylee and the Impossible Lair noch im Januar eine Demo erhalten. Das hat Playtonic Games nach Angaben von Eurogamer.net angekündigt.Inhaltlich soll die Anspiel-Version u.a. ein paar farbenfrohe 2D-Level, eine Pagie Challenge mit Terrain-Verformung und einen Einblick in die "Impossible Lair" enthalten. Ein Zeitlimit soll es nicht geben und man wird den Spielstand in die Vollversion übernehmen können, falls man sich zum Kauf entschließen sollte.Auf Steam erscheint die Demo am 23. Januar, auf PS4 und Switch dagegen erst am 30. Januar. Auf der Xbox One gibt es zwar weiterhin Pläne für die Probeversion, aber aktuell noch keinen konkreten Termin.Letztes aktuelles Video: Video-Test