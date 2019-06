Destroy All Humans!: Remake für PC, PS4 und Xbox One angekündigt; erste Bilder und Details - 4Players.de

Aktualisierung vom 07. Juni 2019, 19:39 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 07. Juni 2019, 16:10 Uhr:

THQ Nordic hat weitere Details zum Remake von Destroy All Humans! verraten. Als fieser Außerirdischer Crypto-137 wird man die Erdbewohner wieder terrorisieren und ihre Städte mit seinem UFO in Schutt und Asche legen dürfen.Im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2005 wollen die Entwickler die 50er-Jahre-Alien-Invasions-Geschichte, die Dialoge und den aberwitzigen Humor beibehalten. Die Hauptfigur Crypto-137 wird allerdings wesentlich mobiler sein. Auch seine Luftkampffähigkeiten via Jetpack wurden verbessert und seine psychischen Fähigkeiten können nun im Einklang mit seinem Waffenarsenal verwendet werden. Die Psychokinese/Telekinese (Ortsveränderung von Gegenständen) ist ebenfalls neu. Die Analsonde ist auch wieder dabei und als "armseliger Mensch verkleidet" wird man wieder die "fadenscheinige Demokratie" infiltrieren können. Neu ist ebenfalls die "Verlorene Mission" in Area 42. Die Unreal Engine 4 bildet die Grundlage des Remakes.In der Pressemitteilung heißt es: "Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit.' ... oder Bessie, die Kuh. Ihr habt es schon IMMER gewusst, nicht wahr? Sie existieren, sie sind böse und sie planen, uns alle zu vernichten. NEIN! Nicht die Kühe, die Aliens! Ja, ganz genau, die Invasion der Erde hat bereits begonnen, Aliens sind unter uns! Na ja, also ein Alien jedenfalls, um genau zu sein: Crypto 137, Krieger des Furon-Imperiums. Er kam zu uns, um sein Volk zu retten, indem er ... ähm ... DNS aus Gehirnen entnimmt. Aus euren zum Beispiel. Naturgemäß kann man unterentwickelte Lebensformen nicht ohne den ausgiebigen Einsatz seiner Zap-o-Matic, des Desintegratorstrahls und der berüchtigten Analsonde unterwerfen. Und sollte das nicht reichen, kann Crypto immer noch auf das schwere Waffenarsenal seines UFOs zurückgreifen und alles in Grund und Boden dampfen."Das dritte und letzte Spiel, das THQ Nordic zur E3 2019 angekündigt hat, ist ein Remake von Destroy All Humans! , das im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Entwickelt wird das neue Spiel von Black Forest Games ( Giana Sisters: Twisted Dreams , Fade to Silence) aus Offenburg. Weitere Angaben wurden nicht gemacht, aber dafür gibt es im Remake-Trailer "Ich Will" von Rammstein zu hören.Unseren Test des Originals rund um den hochintelligenten, übellaunigen und cholerischen Außerirdischen Cryptosporidium-137 aus dem Jahr 2005 findet ihr hier Damit hat THQ Nordic folgende drei Titel angekündigt: Destroy All Humans! (Remake), Darksiders Genesis und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated