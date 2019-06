Destroy All Humans!: Erste Spielszenen aus dem Remake: Crypto-137 im Ufo gegen Bauernhöfe und Panzer - 4Players.de

Erste Spielszenen aus dem Remake von Destroy All Humans! sind bei E3 Live @ YouTube gezeigt worden. Zu sehen ist, wie Crypto-137 in seinem Ufo zunächst einige Bauernhöfe mit dem "Todesstrahl" zerstört und danach gegen das irdische Militär kämpft.Im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2005 wollen die Entwickler (Black Forest Games) die 50er-Jahre-Alien-Invasions-Geschichte, die Dialoge und den aberwitzigen Humor beibehalten. Die Hauptfigur Crypto-137 wird allerdings wesentlich mobiler sein. Auch seine Luftkampffähigkeiten via Jetpack wurden verbessert und seine psychischen Fähigkeiten können nun im Einklang mit seinem Waffenarsenal verwendet werden. Die Psychokinese/Telekinese (Ortsveränderung von Gegenständen) ist ebenfalls neu. Die Analsonde ist auch wieder dabei und als "armseliger Mensch verkleidet" wird man wieder die "fadenscheinige Demokratie" infiltrieren können. Neu ist ebenfalls die "Verlorene Mission" in Area 42. Die Unreal Engine 4 bildet die Grundlage des Remakes. THQ Nordic wird Destroy All Humans! im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen.