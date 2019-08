Destroy All Humans!: DNA Collector's Edition und Crypto-137 Edition (ohne Gehirnsaft) angekündigt - 4Players.de

Das Spiel Destroy All Humans!

Crypto-137-Figur (ca. 60 cm hoch | 30 cm diagonal; die Nordhalbkugel ist nicht transparent. Gehirnsaft nicht enthalten.)

Crypto-Rucksack

Schlüsselanhänger

Sechs Lithografien

Anti-Stress-Glupschaugenspielzeug

Premium-Box (ca. 90 cm × 38 cm × 37 cm)

Alle Crypto-Skins im Spiel

Das Spiel Destroy All Humans!

Crypto'N'Cow-Figur (ca. 23 cm hoch)

THQ Nordic hat zwei Special Editions von Destroy All Humans! angekündigt. Die Destroy All Humans! Crypto-137 Edition wird bei ausgewählten Händlern für 399,99 Euro erhältlich sein. Die Destroy All Humans! DNA Collector's Edition wird für 149,99 Euro angeboten. Das Spiel soll 2020 "auf der Erde" für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Destroy All Humans! Crypto-137 EditionDestroy All Humans! DNA Collector's Edition