Destroy All Humans!: Kostproben der deutschen Sprachausgabe von Aliens und Menschen

Im Remake von Destroy All Humans! werden alle Aliens und sämtliche "erbärmlichen Menschen" deutsche Sprachausgabe verpasst bekommen. Um einen Eindruck von der deutsche Synchro zu bekommen, haben Black Forest Games und THQ Nordic ein Videotrio mit den deutschen Sprechern veröffentlicht.Darüber hinaus veröffentlichen die Entwickler regelmäßig Videos von den Waffen/Fähigkeiten und den Schauplätzen auf dem YouTube-Channel von THQ Nordic.Eine PC-Demo des Spiels kann auf Steam GOG.com sowie für Xbox One runtergeladen werden. Destroy All Humans! wird am 28. Juli 2020 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die UVP der PC-Version liegt bei 29,99 Euro und für Konsolen bei 39,99 Euro. Darüber hinaus werden noch die Crypto-137 Edition und die DNA Collector's Edition angeboten ( wir berichteten ).