Destroy All Humans!: Verlorene Mission wird ebenfalls restauriert

Die Neuauflage von Destroy All Humans! wird mehr Inhalte bieten als das Original aus dem Jahr aus dem Jahr 2005. Denn beim Durchforsten des Codes ist Black Forest Games auf eine Mission gestoßen, die damals offenbar der Schere zum Opfer fiel. Dort verschlägt es das Alien Crypto in die Wüste Nevadas, wo auch ein Besuch der berühmt-berüchtigten Basis Area 51 auf dem Programm steht. Dort hält das Militär offenbar ein Raumschiff versteckt und führt Experimente durch.Black Forest Games hat sich dazu entschlossen, diese verloren gegangene Mission mit dem Namen "The Wrong Stuff" ebenfalls zu rekonstruieren und zu restaurieren. Einen kurzen Einblick gewährt der jüngste veröffentlichte Teaser.Die Neuauflage von Destroy All Humans! erscheint am 28. Juli für PC, PS4, Xbox One uns Stadia. Einen ersten Eindruck bekommt ihr in unserer Vorschau Letztes aktuelles Video: Lost Mission Teaser