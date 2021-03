Destroy All Humans!: Update 1.08 sorgt für Performance- und Grafikverbesserungen

3 new free skins (all platforms): Ain’t No Man, Worst Nightmare, Midas Touch

PS4 patch to unlock FPS restrictions (this will help players on PS5 as well)

X1X patch for improved details

XSX patch for improved resolution and details

Silhouette fight tweaks (all platforms)

Decreased difficulty on the final boss fight

Toned down enemy reinforcement spawns Slightly increased the time Crypto has to get into cover Slightly reduced Silhouette’s Shock-O-Mator beam damage and sweep speed Removed particle exploder mines that spawn in proximity to Crypto

Soldier and Power Suit Grenades balancing tweaks (all platforms)

Black Forest Games und THQ Nordic haben Update 1.08 für das Remake von Destroy All Humans veröffentlicht. Aus den Patch Notes, die Twisted Voxel aufgegriffen hat, geht hervor, dass vor allem die leistungsfähigeren Modelle PS4 Pro und Xbox One X von Verbesserungen profitieren - sowohl hinsichtlich der Bildrate als auch Grafikdetails. Dies wirkt sich aber auch positiv auf das Spielen an den neuen Konsolen aus:Während man auf der PS4 die FPS-Grenze geöffnet hat, soll das Spiel auf der PS5 jetzt mit einer Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde laufen. Auf der Xbox Series X werden dagegen Optimierungen hinsichtlich Auflösung und Detailgrad versprochen.Auch inhaltlich hat man bei Black Forest Games noch etwas geschraubt: Unter anderem senkt das Update den Schwierigkeitsgrad im finalen Bosskampf, verringert die Respawns neuer Gegner und nimmt weitere Anpassungen an der Balance vor. Auf allen Plattformen erhalten Spieler außerdem kostenlos diese drei Skins: Ain’t No Man, Worst Nightmare, Midas Touch.Patch Notes:Letztes aktuelles Video: VideoTest