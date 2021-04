Destroy All Humans!: Switch-Umsetzung landet Ende Juni

Das Remake von Destroy All Humans! ab 19,48€ bei kaufen ) wird am 29. Juni 2021 auch auf Switch veröffentlicht (Preis: 39,99 Euro). Die Umsetzung wird außerdem sämtliche Skins der anderen Editionen umfassen. Auch die beiden Collector's Editions werden für Switch erhältlich sein (nur EU und UK).THQ Nordic: "Der Legende nach werden die brillantesten Erfindungen in Garagen erschaffen. Stierkot! Wirklich gerissene Pläne kommen auf dem Keramikaltar zustande! Am 29. Juni 2021 landet Destroy All Humans! auf Nintendo Switch und ermöglicht die Handheld'sche Anal-Sondierung. Starte unterwegs die Invasion und sammel DNA beim Spülen. Das Schicksal der Menschheit befindet sich in deinen Händen (wortwörtlich)!"Das Spiel ist im Sommer 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Eine Stadia-Version folgte später. Zum Test : Crypto-137 ist wieder da! Im Remake von Destroy All Humans stattet der zerstörungswütige Außerirdische unserer Erde einen erneuten Besuch ab, um die Menschheit mit heimtückischer List und brachialer Gewalt ins Chaos zu stürzen.Letztes aktuelles Video: Switch Trailer