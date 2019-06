Elden Ring: Mysteriöser Trailer zum Action-Rollenspiel von From Software und George R. R. Martin - 4Players.de

Ohne die Nennung konkreter Details ist auf der Microsoft-Pressekonferenz das Fantasy-Action-Rollenspiel Elden Ring offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt worden. Das Spiel entsteht bei From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin. Es soll das bisher "größte Spiel" von From Software werden. Hinter jeder Ecke der Spielwelt sollen sowohl Gefahr als auch Entdeckungen lauern. Im mysteriösen Trailer werden besonders die Namen Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro) und George R. R. Martin (Bücher: Das Lied von Eis und Feuer / Game of Thrones) hervorgehoben.Vor einigen Wochen gab es bereits erste Hinweise und Spekulationen . Gegenüber Gematsu hatte ein Insider bestätigt, dass das Projekt seit drei Jahren in Entwicklung sei. Das Spiel sollte laut Spawn Wave in einer offenen Welt spielen, in der es unterschiedliche Königreiche gibt. Diese Königreichen soll man besuchen und erobern können. Besiegt man die jeweiligen Anführer, erhält man spezifische Fähigkeiten durch diesen "Königsmord". Das Spiel soll in der nordischen Mythologie angesiedelt sein. Auch Pferde soll man reiten können. Das Spiel soll auf der E3 2019 bei der Microsoft-Pressekonferenz am Sonntag (ab 22:00 Uhr) angekündigt werden.