Elden Ring: Orientiert sich spielerisch stark an Dark Souls, nur in einer offenen Welt - 4Players.de

Bisher hielten sich die Entwickler von Elden Ring noch mit konkreten Angaben über das jüngst angekündigte Rollenspiel zurück. Nun verriet Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro) in einem Interview mit IGN erste Details. Demnach ist Elden Ring ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) in einem Fantasy-Szenario. Spielerisch soll es sich stark an Dark Souls orientieren und aufgrund der offenen, weitläufigen Spielwelt trotzdem anders anfühlen, meinte er. Diese Form der Spielwelt würde außerdem neue Möglichkeiten der Erkundung und für das Geschichtenerzählen eröffnen.Laut Miyazaki wird es einen anpassbaren Hauptcharakter geben, der mit einem Pferd durch die weite Welt reiten kann. Er erklärte, dass er Open-World-Spiele studiert hätte und versuchen würde, ein Spiel mit einer offenen Welt zu entwickeln, wie es nur von From Software stammen könnte. Mit Nicht-Spieler-Charakteren belebte Städte sollte man in der Welt von Elden Ring nicht erwarten, aber Spuren von Zivilisation wie Dorfruinen. Sie wollten sich nicht gleich beim ersten Open-World-Spiel übernehmen, erklärte er. Abschließend fügte Miyazaki hinzu, dass sie sich bei Elden Ring darauf konzentrieren wollen, was sie am besten könnten ...Elden Ring wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Termin wurde nicht in Aussicht gestellt. Es entsteht bei From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin (Bücher: Das Lied von Eis und Feuer / Game of Thrones). Publisher ist Bandai Namco Entertainment.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer