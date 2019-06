Elden Ring: Über die Mythologie von George R. R. Martin, Dark Souls und Story-Fragmente in der offenen Welt - 4Players.de

In einem weiteren E3-Interview bei IGN via Gematsu verriet Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro) zusätzliche Details über Elden Ring . Abgesehen davon, dass es ein Third-Person-Action-Rollenspiel in einer offenen Fantasy-Welt sei und die allgemeine Spielmechanik gar nicht so weit von Dark Souls entfernt sein würde, wird man die Gegner auch vom Pferd aus bzw. während des Reitens bekämpfen können."Mit einer größeren Welt werden neue Systeme und Action-Mechaniken unweigerlich notwendig. In diesem Sinne denke ich, dass Elden Ring eine natürlichere Weiterentwicklung von Dark Souls ist. Während die engen und komplexen Dungeons unserer vorherigen Spiele tatsächlich miteinander verbunden waren, werden die Umgebungen von Elden Ring viel offener und umfangreicher sein. Die umfangreichere Welt wird die Grundlage für das Spielgefühl von Elden Ring bilden und die Spielmechanik wurde unter Berücksichtigung dieser Art von Umgebung entwickelt", meinte Miyazaki. Darüber hinaus soll die Erkundung der Welt wichtig sein und dem Spiel eine Tiefe verleihen, die zum Beispiel Sekiro: Shadows Die Twice nicht hatte.Auch auf die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin (Autor von Das Lied von Eis und Feuer) ging er ein. Miyazaki sagte, dass der Autor gar nicht die Hauptgeschichte von Elden Ring geschrieben hätte. Er hätte vielmehr die Mythologie der Welt entworfen, also die Ereignisse, die vor langer Zeit stattfanden. Auf Basis dieses Grundentwurfs würde nun die Hauptgeschichte fußen. Miyazaki vergleicht die Mythologie mit dem Handbuch eines "Dungeon Masters" in einem Tabletop-Rollenspiel, mit dem sie arbeiten könnten.Hidetaka Miyazaki: "Das Erzählen von Geschichten in Videospielen - zumindest so wie wir es bei From Software tun - hat für den Autor viele Einschränkungen. Ich hielt es für keine gute Idee, Martin innerhalb dieser Restriktionen schreiben zu lassen. Indem er über eine Zeit schreiben kann, an der der Spieler nicht direkt beteiligt ist, steht es ihm frei, seine Kreativität so zu entfalten, wie er will. Außerdem wollten wir bei From Software kein lineares und storygetriebenes Erlebnis für Elden Ring schaffen. Beide Probleme konnten gelöst werden, indem Martin stattdessen über die Vorgeschichte der Welt schreibt. Der Spieler kann durch die Erkundung [der Spielwelt] die von Martin erdachte Mythologie kennenlernen. Wir sind dafür bekannt, dass wir den Spieler die Hintergrundgeschichte des Spiels durch Story-Fragmente in der Welt [environmental storytelling] erforschen lassen - und diesmal ist es die von Martin verfasste Geschichte, die man versucht zu entschlüsseln. Die Zeitspanne, die die Spieler tatsächlich [in Elden Ring] erforschen, ist immer noch mit dem vergangenen Zeitalter verbunden, so dass sie langsam entdecken werden, warum die Welt so geworden ist, wie sie es ist - und dabei auch mehr über die Mythologie [...] erfahren werden."Miyazaki ist der Ansicht, dass die Nicht-Spieler-Charaktere in Elden Ring aufgrund der Mythologie überzeugender sein werden als die Figuren in seinen vorherigen Spielen. Elden Ring wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Termin wurde nicht in Aussicht gestellt. Eine von den Entwicklern festgelegte Hauptfigur gibt es in dem Spiel übrigens nicht.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer