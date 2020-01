Elden Ring: Schmiede-Trailer von Digic Pictures

Digic Pictures hat einen kurzen Trailer zu Elden Ring veröffentlicht, der ausschließlich die aus dem E3-Trailer bekannten Schmiede-Szenen am Stück und zu Beginn ein verändertes Logo des Spiels zeigt. Warum das ungarische Animationsstudio, das sich auf 3D-Animationen und visuelle Effekte für Spielfilme, Werbung und die Videospielindustrie spezialisiert hat, das besagte Video ausgerechnet jetzt freigegeben hat, ist unklar. Digic Pictures hat u.a. den Not Alone Trailer (Darksiders Genesis), das Cinematic Intro von Warframe, den Reunion Trailer von Gungrave: G.O.R.E. und Senna: Shadow's Embrace (League of Legends) produziert.Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) in einem Fantasy-Szenario. Spielerisch soll es sich stark an Dark Souls orientieren und aufgrund der offenen, weitläufigen Spielwelt trotzdem anders anfühlen, meinte er. Diese Form der Spielwelt würde außerdem neue Möglichkeiten der Erkundung und für das Geschichtenerzählen eröffnen. Laut Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro) wird es einen anpassbaren Hauptcharakter geben, der mit einem Pferd durch die weite Welt reiten kann. Er erklärte, dass er Open-World-Spiele studiert hätte und versuchen würde, ein Spiel mit einer offenen Welt zu entwickeln, wie es nur von From Software stammen könnte. Mit Nicht-Spieler-Charakteren belebte Städte sollte man in der Welt von Elden Ring nicht erwarten, aber Spuren von Zivilisation wie Dorfruinen. Sie wollten sich nicht gleich beim ersten Open-World-Spiel übernehmen, erklärte er. Abschließend fügte Miyazaki hinzu, dass sie sich bei Elden Ring darauf konzentrieren wollen, was sie am besten könnten ...Elden Ring wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Termin wurde nicht in Aussicht gestellt. Es entsteht bei From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin (Bücher: Das Lied von Eis und Feuer / Game of Thrones). Publisher ist Bandai Namco Entertainment.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer