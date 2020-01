Elden Ring: Sony präsentiert From Softwares Rollenspiel im Souls-Stil auf der Taipei Game Show

Kürzlich veröffentlichte Digic Pictures einen kurzen Trailer zu Elden Ring , der ausschließlich die aus dem E3-Trailer bekannten Schmiede-Szenen am Stück und zu Beginn ein verändertes Logo des Spiels zeigt. Im knapp einem Monat dürfte es erneut etwas aus From Softwares Rollenspiel zu sehen geben, denn laut Playstation.com (via pcgamer.com ) soll es auf der Taipei Game Show einen Auftritt an Sonys Stand bekommen.Die Messe findet vom 6. bis zum 9. Februar in der gleichnamigen Hauptstadt der Republik China (Taiwan) statt. Es werde zwar nicht am Stand spielbar sein, es könnte aber immerhin einen neuen Trailer geben, so das Magazin.Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) in einem Fantasy-Szenario. Spielerisch soll es sich stark an Dark Souls orientieren - sich aufgrund der offenen, weitläufigen Spielwelt aber anders anfühlen. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es entsteht bei From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin (Bücher: Das Lied von Eis und Feuer / Game of Thrones). Publisher ist Bandai Namco Entertainment. Ein offizieller Release-Termin wurde noch nicht verkündet, der US-Einzelhändler Target habe das Spiel allerdings bereits für den 30. Juni 2019 in seiner Liste erwähnt, so pcgamer.com.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer