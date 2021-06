Elden Ring: Termin für PC & Konsolen steht fest und Trailer mit reichlich Spielszenen

Der Höhepunkt der Summer-Game-Show-2021-Eröffnungsshow war die Vorstellung des Trailers von Elden Ring - mit reichlich Spielszenen und teils sehr kreativen bis skurrilen Gegnern. Das Action-Rollenspiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment wird am 21. Januar 2022 für PC (digital), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) in einem Fantasy-Szenario. Spielerisch soll es sich stark an Dark Souls orientieren und aufgrund der offenen, weitläufigen Spielwelt trotzdem anders anfühlen, meinte Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro). Diese Form der Spielwelt würde außerdem neue Möglichkeiten der Erkundung und für das Geschichtenerzählen eröffnen.Laut Miyazaki wird es einen anpassbaren Hauptcharakter geben, der mit einem Pferd durch die weite Welt reiten kann. Er erklärte, dass er Open-World-Spiele studiert hätte und versuchen würde, ein Spiel mit einer offenen Welt zu entwickeln, wie es nur von From Software stammen könnte. Mit Nicht-Spieler-Charakteren belebte Städte sollte man in der Welt von Elden Ring nicht erwarten, aber Spuren von Zivilisation wie Dorfruinen. Sie wollten sich nicht gleich beim ersten Open-World-Spiel übernehmen, erklärte er. Abschließend fügte Miyazaki hinzu, dass sie sich bei Elden Ring darauf konzentrieren wollen, was sie am besten könnten ...