Elden Ring: Speicherplatzbedarf für PlayStation 5 scheint festzustehen

🚨 ELDEN RING™ (PS5)



▶️ Download Size : 44.472 GB (Without Day One Patch)



🟩 Pre-Load : February 23

🟫 Launch : February 25



🟨 #PS5 #ELDENRING

🟧 @ELDENRING pic.twitter.com/Q4h1WZ6t3o



— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 21, 2021

Am 25. Februar 2022 erscheint mit Elden Ring ( ab 50,99€ bei vorbestellen ) das lang erwartete nächste Projekt von From Software für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel. Vor dem Release hat der Twitter-Account von "PlayStation Game Size" nun die Spieldatengröße des Titels ermittelt, die Spieler demnächst aus dem Store herunterladen müssen. Demnach müssen sich Fans bei Elden Ring für PS5 auf rund 45 GB einstellen. Ein potenzielles Day-One-Update ist hier noch nicht inbegriffen. Zudem soll der Pre-Load bereits zwei Tage vorher – am 23. Februar 2022 – möglich sein. Eine mögliche Größe für die Version auf Xbox Series X gibt es derzeit noch nicht. Sie dürfte sich aber in einem ähnlichen Bereich bewegen.In der Store-Beschreibung heißt es zu Elden Ring: "Erhebt Euch, Befleckter, und lasst Euch von der Gnade leiten, um die Macht des Eldenrings zu befehligen und zum Eldenfürsten im Zwischenland zu werden. […] Eine weitläufige Welt, in der offene Ebenen mit vielfältigen Möglichkeiten und große Dungeons in komplexem dreidimensionalen Design nahtlos verknüpft sind. Bei deinen Erkundungen erwartet dich sowohl das Unbekannte als auch überwältigende Gefahren, die dir ein riesiges Erfolgserlebnis verschaffen."Im Rahmen der Game Awards 2021 konnte Elden Ring schon zum zweiten Mal in Folge den Preis für das meist erwartete Spiel der Community für sich entscheiden.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer