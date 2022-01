Elden Ring: Grafik des Remakes von Demon's Souls auf PS5 sorgte für "Extra-Druck" beim Entwicklerteam

Wenige Wochen vor dem Release von Elden Ring ( ab 50,99€ bei vorbestellen ) hat Director Hidetaka Miyazaki in einem Interview mit dem Edge Magazine (via VGC ) über das kommende Spiel gesprochen. Im Detail ging es dabei auch um die Kulisse von Elden Ring. Wegen der Veröffentlichung von Demon's Souls zum Launch der PlayStation 5 im letzten Jahr, das gerade in visueller Hinsicht von vielen Fans gefeiert wurde, soll die Grafik-Abteilung von From Software einen Extra-Druck bei der Entwicklung ihres aktuellen Projekts verspürt haben. Miyazaki ist aber trotzdem stolz auf die Arbeit seines Teams, wie er im Interview verraten hat.Grafik habe bei den Spielen von From Software noch nie höchste Priorität gehabt. Im Fall von Elden Ring haben die Entwickler jedoch wieder verschiedenen Neuerungen implementiert, die den Titel zu einem der schönsten Spiele des Studios macht. Allzu lange müssen Fans nicht mehr auf den Release von Elden Ring warten. Die Veröffentlichung ist am 24. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC geplant. Ganz nebenbei hat Miyazaki außerdem verraten, dass er bislang das Remake von Demon's Souls noch nicht gespielt hat. Demnach sei der Director kein Fan davon, seine alten Projekte nochmal zu spielen, weil es Emotionen aus dieser Zeit bei ihm hervorruft. Lob hat es für das Team von Bluepoint Games aber trotzdem für die Neuauflage gegeben.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer