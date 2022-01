Elden Ring: Spielzeit für Hauptgeschichte liegt laut From Software bei etwa 30 Stunden, 100% nicht in einem Durchlauf möglich

Es dauert nicht mehr lange, bis Spieler in Elden Ring ( ab 50,99€ bei vorbestellen ) den Monstern die Stirn bieten und an den Boss-Gegnern verzweifeln dürfen. Nach Berichten von Spielen wie Dying Light 2: Stay Human, das nach Angaben der Entwickler mindestens 500 Stunden benötigt, um es auf 100% zu komplettieren, stellt sich diese Frage natürlich auch für das neue Action-Adventure von From Software. In einem ausführlichen Interview im Rahmen eines YouTube-Streams , der das Erreichen des Gold-Status feierte und von den Kollegen von vg247 analysiert wurde, verriet Produzent Yasuhiro Kitao, dass die Hauptgeschichte von Elden Ring die Spieler etwa 30 Stunden beschäftigen wird."Das hängt sehr stark von jedem Spieler ab, aber in der Entwicklung war das Ziel, dass die Haupt-Route des Spiels in ungefähr 30 Stunden abgeschlossen werden kann", erklärt Kitao. Im Vergleich dazu waren für die ersten beiden Teile von Dark Souls etwa jeweils 40 Stunden vorgesehen, während Dark Souls 3 bei ca. 32 Stunden liegt. Doch wie sieht es aus, wenn man in Elden Ring 100% erreichen möchte? Auch hierfür hat Kitao eine Antwort. Wie üblich für From-Software-Spiele, wird nach erstmaligen Durchspielen der New Game Plus Modus freigeschaltet. In einem weiteren Durchgang könnt ihr dann gegen stärkere Gegner antreten. Neben der Herausforderung durch verbesserte Gegner könnt ihr jedoch auch neue Inhalte in einem zweiten Durchlauf entdecken, es sei "technisch gesehen unmöglich, 100 Prozent [beim erstem Durchgang] zu erreichen, weil es gegen Ende einige Abzweigungen gibt […]“.Dark Souls 1 bis 3, Bloodborne sowie Sekiro unterschiedliche Enden, für die man das Spiel mehrfach abschließen musste. In Dark Souls 3 haben sich in weiteren Durchgängen sogar noch einige Ringe versteckt, die nur in dem jeweiligen Zyklus zu finden waren. Somit ist dieses Szenario auch hier nicht auszuschließen. Es steht jedenfalls fest, dass eine Komplettierung von Elden Ring nicht in einem einzigen Spieldurchgang erreichbar ist.Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, One sowie Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer