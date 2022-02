Elden Ring: Day-1-Update steht bereit

Improved player controls

Addition and adjustment of BGM 

Text adjustments 

Balance adjustments 

NPC event fixes and adjustments 

Fixed frame rate drops under certain conditions 

Fixed text bug in some languages 

Fixed a bug that prevented the Xbox wireless headset from working properly

Kurz vor dem offiziellen Release des Action-Rollenspiels (25. Februar) hat das Entwicklerstudio From Software bereits das so genannte Day-1-Update veröffentlicht. Der Patch auf Version 1.02 steht ab sofort zum Download bereit und bringt einige Bugfixes, Optimierungen und Anpassungen mit sich.Unter anderem kümmern sich die Entwickler im Rahmen dieses Updates um das allgemeine Balancing von Elden Ring ( ab 50,99€ bei vorbestellen ) . Außerdem adressiert das Update die allgemeine Performance des Action-Rollenspiels, das allem Anschein nach in bestimmten Situationen mit einem Einbruch der Bildrate zu kämpfen hat. Hinzu kommen kleinere Fixes sowie eine Fehlerbehebung in Verbindung mit dem Einsatz eines Xbox-Wireless-Headsets.Hier die vollständige Liste der Änderungen in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: StoryTrailer