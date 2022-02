Elden Ring: Update 1.02.1 ist da und verbessert die Performance

PC

Start-up issues related to Easy Anti Cheat (EAC) have been improved.

Mouse operation improved.

Reduced number of files needed to load when entering a new area.



Fixed a bug that caused certain unexpected game closures.





Patch 1.02.1 for PC and PS5 available now.

Das Action-Rollenspiel Elden Ring ( ab 50,99€ bei kaufen ) ist gerade mal einige Tage auf dem Markt. Doch das Entwicklerstudio FromSoftware hat nicht etwa die Hände untätig in den Schoß gelegt, sondern schiebt jetzt bereits einen weiteren Patch nach, um die aktuellen Probleme zu beseitigen. So steht ab sofort das Update 1.02.1 sowohl für die PC- als auch PS5-Version zum Download bereit.Wie aus den Patch Notes hervorgeht, kümmert sich das Update unter anderem um einen Fehler, der in Verbindung mit Easy Anti Cheat steht. Dieser sollte nach der Installation der neuen Version aus der Welt geschafft sein, was sich wiederum auf die allgemeine Performance auswirken dürfte. Außerdem ging es einem Problem an den Kragen, das in einigen Fällen zum Absturz des Spiels führen konnte. Hinzu kommt eine Optimierung, die speziell für die PS5-Version von Elden Ring gedacht ist. Schlussendlich zielt das Update darauf ab, das Spielerlebnis etwas angenehmer und "flüssiger" zu gestalten. Hier die vollständige Liste der Änderungen:Letztes aktuelles Video: StoryTrailer