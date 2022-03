Elden Ring: Mod ermöglicht Pause - aber nur im Offline-Modus

From Software blieb bei der Entwicklung von Elden Ring ( ab 50,99€ bei kaufen ) gewissen Prinzipien treu, die man mit der Souls-Serie assoziiert. Dazu zählt auch, dass man die Spiele in der Regel nicht klassisch pausieren kann. Doch wie PC Gamer berichtet, schafft der Modder TechieW hier Abhilfe. Nur wenige Tage nach Release hat er eine simple Modifikation bereitgestellt, die es ermöglicht, die PC-Version von Elden Ring jederzeit zu pausieren.Leider hat die Sache einen Haken: Um die Mod nutzen zu können müsst ihr Easy Anti-Cheat deaktivieren. Dabei handelt es sich zwar um einen schnellen Vorgang, der sich schnell rückgängig machen lässt, doch er kommt mit ein paar Einschränkungen. Ist euer Easy Anti-Cheat deaktiviert, startet das Spiel im Offline-Modus, das heißt der Co-op-Modus und Invasionen sind deaktiviert. Außerdem könnt ihr keine Blutflecke oder Nachrichten anderer Spieler mehr sehen. Wenn ihr bisher also mit euren Freunden durch das Zwischenland gereist seid, ist die Modifikation wohl eher nichts für euch. Für alle anderen, die vielleicht ohnehin lieber offline spielen und auch mit den übrigen Einschränkungen kein Problem haben, ist die Mod vielleicht einen Blick wert.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer