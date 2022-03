Elden Ring: Spiel von From Software hat sich schon 12 Millionen Mal verkauft

Publisher Bandai Namco und From Software haben in einer Mitteilung bekannt gegeben , dass sich Elden Ring ( ab 50,99€ bei kaufen ) seit dem Release bereits über 12 Millionen Mal verkauft hat. Das neue Projekt der Dark-Souls-Macher wurde erst vor wenigen Wochen, am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Welchen Erfolg die Teams hiermit feiern dürfen, wird bei einem Vergleich mit früheren Spielen des Studios deutlich.Bislang war Dark Souls 3 der Titel, der sich in der Geschichte von Bandai Namco am schnellsten in kürzester Zeit verkauft hat. Über 3 Millionen Exemplare gingen hier innerhalb eines Monats über den Ladentisch. Sekiro: Shadows Die Twice konnte sich in zehn Tagen rund 2 Millionen Mal verkaufen. An die 12 Millionen Einheiten von Elden Ring kommt aber kein anderes From-Software-Projekt ran.Verkaufszahlen aus Europa zeigen außerdem, auf welcher Plattform sich Elden Ring am häufigsten umgesetzt hat. Demnach fallen 44% der Verkäufe in Europa auf die PC-Version. Dahinter folgt die PS5-Umsetzung mit 27%. Xbox (16%) und PS4 (13%) komplettieren die Liste. Es handelte sich um den größten Start einer neuen Marke seit Ubisofts The Division im Jahr 2016.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer