Elden Ring: Elden Ring in niedlich - Game-Boy-Demake in Arbeit

Egal ob Bayonetta in 8-Bit-Pracht oder Bloodborne im PSone-Look: Demakes von prominenten modernen 3D-Games sind sexy. Das beweist auch ein neues Fanprojekt – Elden Ring ab 50,99€ bei kaufen ) in grün-grauer Game-Boy-Ästhetik.Der YouTuber Shintendo zeigt in einem "First Teaser", wie er sich Elden Ring im monochromen 8-Bit-Flair des Original-Game-Boys vorstellt (siehe Video unten). Los geht es natürlich in der Kapelle der Erwartung, außerdem bekommt ihr Brücke und Baum zu Gesicht, bis das Video mit einem neckischen Bossfight gegen den Grafted Scion endet.Laut Polygon kam Shintendo und seinen Freunden die Idee beim gemeinsamen Elden Ring -Zocken, und die wurde dann rechts flugs mit GB Studio 3.0 in die Tat umgesetzt. Wer Shintendo bei der Arbeit am Elden Ring -Demake über die Schulter schauen will, kann dies übrigens via Twitch tun, dort schraubt er regelmäßig an seinem Pixelprojekt. Bis Ende Mai will er das Startgebiet Limgrave fertig gestellt haben und dann entscheiden, ob der Plan, Elden Ring auf ein Game-Boy-Modul zu quetschen, aufgehen könnte. Ach ja, und natürlich gibt es den jüngsten From-Software-Streich auch schon als 32-Bit-Demake - sieht auch cool aus...