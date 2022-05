Elden Ring: Video zeigt herausgeschnittene Inhalte

Es gibt wohl niemanden, der Souls-Lore besser und mit einer angenehmeren Stimme erklären kann, als VaatiVidya. Sein neues Video zeigt Inhalte, die es bei Elden Ring ( ab 50,99€ bei kaufen ) nicht ins fertige Spiel geschafft haben.Elden Ring ist zweifellos ein Umfangsmonster, das nur wenige Spieler unter 100 Spielstunden wieder in die Freiheit entlässt. Natürlich fallen bei einem solchem Mammut-Projekt einige Spiel-Inhalte und -Ideen der Schere zum Opfer. Das war auch bei Elden Ring der Fall.Der Souls-YouTuber VaatiVidya beleuchtet in seinem aktuellen Video, welche Teile von Elden Ring unter dem Schneidetisch gelandet sind und fördert – mit Hilfe einiger anderer YouTuber, die im Datamining mehr drauf haben, als er – Questreihen und Spielmechaniken zutage, die so im Spiel nicht mehr auftauchen. Dabei geht es nicht um vernachlässigbare Kleinigkeiten, viele der gestrichenen Features, hätten einen klaren Mehrwert geboten.Eine äußert interessante Funktion, die im Video ausführlich erläutert wird, ist das Sammeln von Träumen schlafender Gegner. Im Besitz eines bestimmten Behältnisses sollte es dem Spieler so möglich sein, einen neuen Rohstoff zu bekommen, mit dem sich gar wundersame Dinge anstellen lassen. Was genau das ist, werden wir wohl niemals erfahren, der Ansatz dieser Idee klingt aber schon faszinierend. Weiter führt Vaati aus, das auch der Kampf gegen die Mimic-Tear eigentlich in eine träumerisch schöne Questline eingebunden war, welche die Spieler leider nicht zu Gesicht bekommen haben. Das Vorspiel zum Kampf gegen den eigenen Doppelgänger hätte der Auseinandersetzung wesentlich mehr Gewicht verliehen.Im unterhalb eingebundenen Video könnt ihr euch noch weitere Details zu den vermissten Inhalten ansehen.